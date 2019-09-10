Гараж обрушился в Набережных Челнах из-за взрыва

Один кирпичный гараж рухнул, другой частично разрушился после взрыва газового оборудования в Набережных Челнах. Один человек пострадал.

Газовый баллон взорвался в 07:20. Об этом написал портал «Челнинские известия». Информацию о произошедшем подтвердили и в экстренных службах.

«В гаражном кооперативе „Серп“ на улице Машиностроительная произошел хлопок газового оборудования автомобиля „Нива“. Произошло обрушение кирпичных стен и кровли гаража и частично соседнего гаража», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Источник фото: «Челнинские известия»

Источник фото: «Челнинские известия»

Собеседник агентства добавил, что пострадавшим стал 48-летний владелец гаража. Его доставили в больницу. Он получил девятипроцентный ожог тела. На место прибыли правоохранители и экстренные службы. Они обследовали завалы. Людей под ним нет.