Происшествия 31 июля 2023, 08:48 Гараж и жилой дом пострадали при обстреле Валуйского округа Белгородской области Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа РИА «Новости»

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Украинские военные атаковали село Новопетровка Валуйского городского округа. Жители не пострадали. Повреждения получили гараж и частный дом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

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Никто, по предварительным данным, не пострадал. Вячеслав Гладков сообщил, что после попадания одного снаряда загорелся гараж, осколки другого выбили окна и посекли фасад частного дома.

В Брянской области украинский БПЛА атаковал здание УВД Трубчевского района. Власти сообщили, что дрон сбросил заряд, который повредил окна и крышу. Ударами по гражданской инфраструктуре ВСУ попытались отвлечь внимание от своих неудач на поле боя, объяснил военный эксперт Василий Дандыкин.