«Гарь и сильный запах пластика». Погорельцы дома из Королева рассказали о спасении

В доме по улице Первомайской в Королеве вечером 23 ноября вспыхнул пожар. В шестиподъездном трехэтажном доме 1935 года постройки загорелась кровля. Никто не пострадал. Жители многоэтажки рассказали «360», как спасались из квартир.

«Все были в панике. Все убегали. Сначала схватили документы — выбежали. Потом разрешили зайти взять немножко для первой необходимости. Схватили ноутбук, взяли паспорта, обувь, переоделись, переобулись. И вот до двух часов мы тут все стояли. Люди работали. Очень оперативно помогали нам. Я не знаю, как они называются, эти ребята. Наверное, спасательная группа? Они приходили, помогали вещи выносить, кто что делал», — рассказала жительница третьего этажа Лидия Токарчук.

По словам жительницы дома, пожар начался приблизительно в половине десятого вечера. Вначале замигал свет. Жители вначале решили, что в доме замкнуло проводку.

«Открыла окно — а там гарь и сильный запах пластика. Пластик сильно горел. Очень быстро все загорелось. Сильно. А потом на улицу все повыбегали, пожарные приехали, очень оперативно, машин восемь-десять. Очень оперативно», — рассказала женщина.

Другие жители были не так разговорчивы и их можно понять: некоторые из них в одно мгновение потеряли крышу над головой и все нажитое имущество. Впрочем, власти пообещали, что погорельцам будет оказана вся необходимая помощь, в том числе и экстренная финансовая. Людям уже обеспечили временную крышу над головой, накормили горячим и окружили заботой.