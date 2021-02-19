Гаишники спасли трех человек при пожаре в Ивановской области

Сотрудники ГАИ спасли из горящего дома пенсионерку и двух детей в Ивановской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Они увидели дым из окна двухэтажного дома. Выяснилось, что горит лестница на второй этаж. Инспекторы стали стучать в окна, чтобы разбудить жителей квартир, так как было ранее утро. В результате с первого этажа они вывели пожилую женщину и двоих детей, а после передали их врачам.