24 января 2024, 14:40
Гадалки обманули жителей Краснодара на 350 тысяч рублей
В Краснодаре правоохранители завели уголовное дело на гадалок, которые после обещания снять порчу обманули местных жителей на 350 тысяч рублей. Об этом написал «Царьград».
Жертвы мошенниц рассказали, что к ним подошли две женщины на улице и предложили снять «проклятие», заверив, что на них наведена порча. Далее гадалки потребовали деньги и украшения.
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После обмана мошенницы отравились в Ростов-на-Дону, где их и задержали краснодарские сотрудники уголовного розыска.
Краснодар
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