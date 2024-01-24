Происшествия 24 января 2024, 14:40 Гадалки обманули жителей Краснодара на 350 тысяч рублей

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В Краснодаре правоохранители завели уголовное дело на гадалок, которые после обещания снять порчу обманули местных жителей на 350 тысяч рублей. Об этом написал «Царьград».

Жертвы мошенниц рассказали, что к ним подошли две женщины на улице и предложили снять «проклятие», заверив, что на них наведена порча. Далее гадалки потребовали деньги и украшения.

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После обмана мошенницы отравились в Ростов-на-Дону, где их и задержали краснодарские сотрудники уголовного розыска.