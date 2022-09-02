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02 сентября 2022, 14:56

Мошенник выманил 2,3 миллиона рублей у жительницы Владимирской области

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Житель Приморья, выдавая себя в соцсетях за "гадалку Илону", выманил у жительницы Владимирской области 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщили "Владимирские ведомости".

Жительница Коврова обратилась в "гадалке" за снятием порчи. Изначально стоимость услуги была заявлена в пять тысяч рублей. Однако "гадалка" заявила, что на клиентку навели «слишком могучую порчу», для снятия которой потребуется больше денег. В итоге с апреля 2021 года по январь 2022 года женщина перевела мошеннику в общей сложности 2,3 миллиона.

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Сейчас подозреваемого заключили под стражу. Ему грозит тюремный срок, написало ИА Nation News.

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Мошенничество

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