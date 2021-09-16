Габонские миротворцы покинут Центральноафриканскую Республику

Габонский контингент многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) выйдет из Центральноафриканской Республики. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным сайта «ПолитЭксперт», из страны уйдут 450 человек. ООН приняла такое решение после многочисленных преступлений, которые совершили габонские миротворцы. Среди них — изнасилования местных жителей, а также контрабанда оружия и смертельные ДТП.

В результате сложившейся ситуации миротворцы начали сами представлять опасность для населения страны.