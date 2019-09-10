Футбольные ворота рухнули на уральского подростка. Он погиб

По данным издания, подросток погиб в городе Ивдель на территории бывшего стадиона «Химик». Он получил черепно-мозговую травму, которая оказалась несовместимой с жизнью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают лиц, ответственных за состояние спортивного оборудования и обеспечение безопасности лиц, находящихся на территории бывшего стадиона.