  • Футбольные ворота рухнули на уральского подростка. Он погиб

    10 сентября 2019, 13:58

    Артур Блянихов

    Накануне в Свердловской погиб 14-летний подросток. Во время игры в футбол на него упали металлические ворота. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.

    По данным издания, подросток погиб в городе Ивдель на территории бывшего стадиона «Химик». Он получил черепно-мозговую травму, которая оказалась несовместимой с жизнью.

    По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают лиц, ответственных за состояние спортивного оборудования и обеспечение безопасности лиц, находящихся на территории бывшего стадиона.