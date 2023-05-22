Происшествия 22 мая 2023, 11:16 Футбольные фанаты устроили драку в баре Москвы — Shot «Shot»: в Москве фанаты ЦСКА подрались с болельщиками «Спартака» Сайт мэра и правительства Москвы

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В воскресенье, 21 мая, в Москве прошел футбольный матч между командами ЦСКА и столичного «Спартака». Последние одержали победу со счетом 2:1. Однако не все фанаты согласились с таким исходом игры, рассказал Telegram-канал Shot.

По информации из источника, массовая драка произошла в одном из сетевых ресторанов «Гамбринус». Предварительной причиной конфликта стало непристойное поведение одного из футболистов Александра Соболева.

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В Сети опубликовали фото, где молодой человек указывает на свое причинное место игроку ЦСКА, когда тот лежит на поле.

Провокатора сразу удалили, и теперь он может пропустить остаток сезона.

В драке фанатов никто не пострадал. Десять человек доставили в отделение полиции. В отношении них составили протоколы по статье «Хулиганство».

Ранее в СМИ сообщили, что минимум девять человек погибли на сальвадорском футбольном стадионе «Кускатлан» во время матча «Альянса» и ФАС.

Еще десятки получили ранения, когда футбольные болельщики в панике пробили одни из ворот.