22 мая 2023, 11:16
Футбольные фанаты устроили драку в баре Москвы — Shot
«Shot»: в Москве фанаты ЦСКА подрались с болельщиками «Спартака»
В воскресенье, 21 мая, в Москве прошел футбольный матч между командами ЦСКА и столичного «Спартака». Последние одержали победу со счетом 2:1. Однако не все фанаты согласились с таким исходом игры, рассказал Telegram-канал Shot.
По информации из источника, массовая драка произошла в одном из сетевых ресторанов «Гамбринус». Предварительной причиной конфликта стало непристойное поведение одного из футболистов Александра Соболева.
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В Сети опубликовали фото, где молодой человек указывает на свое причинное место игроку ЦСКА, когда тот лежит на поле.
Провокатора сразу удалили, и теперь он может пропустить остаток сезона.
В драке фанатов никто не пострадал. Десять человек доставили в отделение полиции. В отношении них составили протоколы по статье «Хулиганство».
Ранее в СМИ сообщили, что минимум девять человек погибли на сальвадорском футбольном стадионе «Кускатлан» во время матча «Альянса» и ФАС.
Еще десятки получили ранения, когда футбольные болельщики в панике пробили одни из ворот.
Футбол
Москва 2023
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