Происшествия 02 апреля 2023, 16:49 Футболисты трех российских команд устроили потасовку во время матча — СМИ Baza: футболисты трех университетских команд устроили драку во время матча в Москве Соцсети

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Во время футбольного матча университетских команд в Москве началась драка. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Потасовка произошла на стадионе «Буревестник», где играли команды Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Российского технологического университета МИРЭА и Российского университета спорта.

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Изначально конфликт завязался между игроками команд МИРЭА и университета спорта, затем в него ввязалась команда, игравшая на соседнем поле. В результате потасовки один из футболистов получил перелом носа, еще 16 спортсменов доставили в отделение полиции. На трех человек составили протоколы за мелкое хулиганство.

Победу в турнире одержал РАНХиГС, футболисты которого не участвовали в стычке. Остальные команды дисквалифицировали.

Похожий случай произошел в Москве больше года назад — в декабре-2021 подростки подрались из-за мяча во время футбольного матча, в результате один молодой человек попал в больницу с травмой головы.