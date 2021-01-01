Футболист за час до Нового года насмерть сбил пенсионера в Петербурге

Вечером 31 декабря 25-летний футболист сбил 70-летнего мужчину. Погибший перебегал дорогу в нескольких метрах от светофора.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Выборгском районе Петербурга около 23:00.

За рулем автомобиля Lexus GS300, как сообщает «Фонтанка», находился детский тренер по футболу и участник любительских городских футбольных турниров. Пенсионер собирался перебежать дорогу в нескольких метрах от светофора в районе дома № 7 по улице Академика Лебедева. От полученных травм он скончался.

Полиция Выборгского района решает вопрос о возбуждении уголовного дела.