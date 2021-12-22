Футболист Рамси погиб из-за травмы во время матча в Индонезии

В Индонезии 20-летний игрок клуба «Торнадо» Тауфик Рамси скончался из-за столкновения с игроком команды соперника во время матча. Об этом сообщило ИА Nation News.

После столкновения Рамси потерял сознание. В больнице у него зафиксировали тяжелую травму головы и сразу отправили на операцию. Позже спортсмен скончался.

Футбольный клуб «Торнадо», за который играл Рамси, выразил соболезнование родственникам погибшего.