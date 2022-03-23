Футболист Погба рассказал, что недавно обокрали его дом и похитили медаль

Футболист Поль Погба рассказал, что недавно воры вынесли из его дома сейф с медалью за чемпионат мира. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на Le Figaro.

Он рассказал, что в его дом проникли трое злоумышленников. В сейфе кроме медали были и другие ценности.

«В сейфе были мамины украшения, моя медаль чемпионата мира. Больше всего меня напугало то, что двое моих детей были дома с няней во время инцидента», — рассказал Погба.