Футболист подмосковного клуба «Знамя труда» умер во время матча

Футболист молодежки подмосковной команды «Знамя труда» умер во время матча. Эту информацию «360» подтвердили в клубе.

«Да, это правда. Предварительно, аневризма, разрыв сосуда в головном мозге», — сказал представитель клуба.

Спортсмен скончался во время футбольного матча, который проходил на стадионе «Торпедо» Орехово-Зуевского городского округа.

По предварительным данным, смерть наступила мгновенно. Помощи медиков молодой футболист дождаться не успел.

Источник фото: Instagram @orehovo_zuevo_official

Летом прошлого года во вратаря команды «Знамя Труда» Ивана Заборовского попала молния во время тренировки. Юношу госпитализировали и ввели в искусственную кому. Как отметил тренер, ни дождя, ни грозы в тот момент не было.

Спустя два дня после происшествия пострадавший вратарь очнулся. Домой его забрали родители. Еще через несколько дней Иван Заборовский подписал свой первый профессиональный контракт с командой из Орехово-Зуева. Подробности документа в клубе не раскрыли.