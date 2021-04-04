Футболист подмосковного клуба «Знамя труда» умер во время матча
Футболист молодежки подмосковной команды «Знамя труда» умер во время матча. Эту информацию «360» подтвердили в клубе.
«Да, это правда. Предварительно, аневризма, разрыв сосуда в головном мозге», — сказал представитель клуба.
Спортсмен скончался во время футбольного матча, который проходил на стадионе «Торпедо» Орехово-Зуевского городского округа.
По предварительным данным, смерть наступила мгновенно. Помощи медиков молодой футболист дождаться не успел.
Летом прошлого года во вратаря команды «Знамя Труда» Ивана Заборовского попала молния во время тренировки. Юношу госпитализировали и ввели в искусственную кому. Как отметил тренер, ни дождя, ни грозы в тот момент не было.
Спустя два дня после происшествия пострадавший вратарь очнулся. Домой его забрали родители. Еще через несколько дней Иван Заборовский подписал свой первый профессиональный контракт с командой из Орехово-Зуева. Подробности документа в клубе не раскрыли.