Футболист перенес сердечный приступ во время матча в Катаре

Защитник футбольного клуба «Аль-Вакра» Усман Кулибали во время встречи национального первенства Катара с «Аль-Раяном» перенес сердечный приступ. Видео доступно на Telegram-канале «Плохие новости 18+».

На кадрах видно, как игрок упал на газон и забился в судорогах. Игра была прервана, а Кулибали срочно доставили в больницу для оказания помощи.

На прошедшем в 2021 году чемпионате Европы — 2020 произошел похожий случай. Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен во время матча с Финляндией испытал остановку сердца, жизнь ему спасли лишь своевременные действия врачей.