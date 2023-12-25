Происшествия 25 декабря 2023, 20:39 Футболист Адамов после взрыва в доме в Сочи вынес ребенка на руках Игрок «Зенита» Адамов вышел с ребенком на руках после взрыва в доме в Сочи Unsplash

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В Сочи на улице Трубачева произошел взрыв в доме, где проживал футболист «Зенита» Денис Адамова с женой и семимесячным сыном. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Семья находилась в квартире, когда взрывная волна вышибла окна и двери. Спортсмен и его родственники не пострадали. При этом голкипер не растерялся и вынес сына из дома на руках. После случившегося в доме появились трещины. ФК «Сочи», чьим футболистом ранее был Адамов, помог ему с временным жильем.

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По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за утечки газа. Карпов отметил, что семья футболиста въехала в эту квартиру недавно и вряд ли успела застраховать имущество. Также пострадала арендованная машина игрока.

В МЧС Краснодарского края сообщили, что при взрыве в доме на улице Трубачева пострадали два человека. Один из очевидцев рассказал, что взрыв был очень сильным.