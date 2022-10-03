Фуры в результате аварии перекрыли Московское шоссе в Петербурге | 360°

Происшествия 03 октября 2022, 12:31 Поделиться Telegram

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Viber Фуры в результате аварии перекрыли Московское шоссе в Петербурге

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ДТП с участием двух фур произошло накануне у ГМ «Лента» на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. В результате случившегося пострадали водители грузовиков, написал сайт Gazeta.SPb.

Сервис «Яндекс.Пробки» сообщает, что на месте аварии до сих пор наблюдается пробка в обе стороны.

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Известно, что один из пострадавших водителей является гражданином Эстонии. Полиция выясняет подробности случившегося.

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