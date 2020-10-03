Фуры раздавили легковушку на трассе в Подмосковье. Погибли 2 человека

Volkswagen Polo врезался в фуру на 57-м километре трассы «Урал» в Раменском районе Подмосковья. Второй грузовик смял легковушку в лепешку. Погибли два человека. Об этом «360» рассказали в ГУМВД по Московской области.

По данным полиции, погибшие находились в Volkswagen. ДТП произошло в районе полудня. Точной информации о причинах аварии пока нет. Сотрудники правоохранительных органов сейчас изучают обстоятельства происшествия.

СМИ сообщили, что погибшие — женщины. Перед ними столкнулись три фуры, и легковая машина врезалась в последний грузовик. Идущий дальше большегруз не смог вовремя затормозить и превратил Volkswagеn в металлолом.