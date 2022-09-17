Фургон вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком на трассе в Сочи | 360°

Эксклюзив 17 сентября 2022, 22:04 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Фургон вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком на трассе в Сочи Последствия столкновения фургона FIAT и грузовика в Сочи сняли на видео Telegram-канал / «Госавтоинспекция г. Сочи»

Читать 360tv в

На трассе «Джубга — Сочи — граница с республикой Абхазия» водитель FIAT выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes. Об этом сообщила госавтоинстпекция Сочи. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшетсвия.

В результате ДТП пострадал 37-летний водитель FIAT. Егогоспитализировали в медицинское учреждение, отмечено в Telegram-канале ведомства.

Реклама

Сотрудники полка ДПС ГИБДД УВД по Сочи проводят на этом участке дороги регулировочно-распорядительные действия для увеличения скорости потока.

Реклама

Городская госавтоинспекция напомнила водителям о необходимости своевременной борьбы с утомлением. Автомобилистам напомнили, что «никакие ухищрения не заменят человеку нормальный отдых и сон». Управлять транспортным средством в состоянии утомления запрещено ПДД.

0 0 0 0 0 0