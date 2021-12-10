Накануне в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП. Там водитель фургона сбил трехлетнего ребенка на санках. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мама перевозила ребенка в санках через дорогу по проспекту Тореза. Водитель Ford Transit на нерегулируемом пешеходе сбил ребенка. В результате малыш получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ссадины. Его направили в ДГБ № 19.