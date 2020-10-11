Фургон с газовым баллоном взорвался на остановке в Хабаровске. Его успели заснять на видео.

«Вызов поступил в 15:38, в 16:17 возгорание было ликвидировано. Инцидент произошел около автобусной остановки рядом с домом по улице Гагарина, 8. По предварительным данным, в кузове микрогрузовика произошла разгерметизация лежавшего там баллона со сжиженным газом», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

Машина взорвалась в поселке имени Горького на восточной окраине Хабаровска. Волной воздуха выбило стекло в трех квартирах ближайшего дома — на втором и третьем этажах. Окна этих помещений выходили на улицу. Информации о пострадавших в региональное управление МЧС не поступало. На месте работают полицейские, которые обходят пострадавшие квартиры.

Очевидцы взрыва и пожара выложили в социальных сетях фото и видео происшествия.

«Я там была, земля содрогнулась, ужасно…» — написала одна из свидетельниц взрыва.

Ранее стало известно о мощном взрыве в Бейруте, который произошел 9 октября. Взорвался топливный склад, передает портал Ura.ru. Два человека погибли, еще 50 пострадали.