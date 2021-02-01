Фургон Ford Transit сгорел в Москве

На востоке Москвы, за МКАДом загорелся фургон Ford Transit, сообщил корреспондент «360». Инцидент произошел около торгового центра «Новый век» в районе Новокосино.

Ford Transit вспыхнул вблизи дома № 14а по Новокосинской улице.

«У людей закоротило проводку, загорелся двигатель. Машина уничтожена», — сообщил репортер «360».

Судя по логотипу на фургоне, он принадлежит компании «Мотологистика», которая занимается перевозкой мотоциклов и их эвакуацией после аварий.

Сегодня днем в Центральном административном округе Москвы сгорел служебный Ford Transit и припаркованный рядом легковой автомобиль Peugeot. Инцидент произошел в районе Арбат. Никто не пострадал.

Днем 31 января в центре Москвы прошла несогласованная акция протеста. Возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения».