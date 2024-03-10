Важное 10 марта 2024, 09:42 Фура загорелась после атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области Губернатор Гладков: в городе Строитель из-за падения БПЛА вспыхнула фура РИА «Новости»

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Украинские боевики атаковали с помощью двух БПЛА окраину города Строитель Яковлевского городского округа Белгородской области. В результате падения обломков дронов загорелась фура. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, над окраиной города сбили два украинских дрона. После падения БПЛА сдетонировали, из-за чего загорелся грузовой автомобиль. Огнеборцы оперативно потушили фуру, никто из местных жителей не пострадал.

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«Окраина города Строитель Яковлевского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа», — указал губернатор.

Утром 10 марта украинские боевики атаковали беспилотниками Курскую область. В селе Кульбаки Глушковского района из-за удара БПЛА погибла местная жительница, ее муж получил ранения. В Курске украинский дрон упал на территории нефтебазы, из-за атаки произошел пожар. В городе объявили режим ракетной опасности.