Фура загорелась на ЦКАД после столкновения с двумя машинами

Серьезное ДТП произошло в Подмосковье. На третьем километре ЦКАД столкнулись две легковушки и фура, последняя в результате случившегося загорелась. Об этом «360» сообщили в ГУ МВД по региону.

«Это случилось в 09:20, 3-й километр ЦКАД. Столкнулись два легковых и грузовой автомобиль, после чего произошло возгорание фуры», — рассказал представитель ведомства.

По предварительным данным, грузовик перевозил бочки с машинным маслом. Информация о пострадавших уточняется, движение на этом участке ограничено.

Telegram-канал «Москва с огоньком» опубликовал видео с горящей фурой. На кадрах видно, как кузов полностью выгорел. По данным издания, авария произошла недалеко от деревни Ожерелки, на дороге в сторону Москвы.