Фура задела автобус с пассажирами в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском водитель фуры не рассчитал дистанцию и зацепил заднюю часть пассажирского автобуса. Об этом сообщил сайт Tagilcity.ru.

Авария произошло вечером 20 сентября недалеко от ТЦ «Каменск Сити Молл». При развороте фура ударила полуприцепом по задней части пассажирского автобуса. По данным издания, водитель тяжелогруза заблудился на улицах города и хотел вернуться на маршрут. На момент столкновения в автобусе находилось четыре пассажира. Никто не пострадал.