Фура врезалась в столб на МКАД. Видео

Утром в среду водитель фуры не справился с управлением и вылетел на обочину МКАД. В результате он врезался в фонарный столб. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

Как рассказал «360» источник в экстренных службах, ДТП произошло на 91-м километре внутренней стороны МКАД. Сам водитель не пострадал. Он признался, что не понял, как так вышло. На месте работают сотрудники ГИБДД и Центра организации дорожного движения.

На кадрах можно увидеть, что часть грузовика осталась на дороге. Также видны повреждения фонарного столба — он наклонился в сторону, но не упал.

В середине мая легковой автомобиль ВАЗ-2114 столкнулся с грузовой фурой на 535-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов около села Седовка. В результате погибли четыре человека, в том числе два ребенка. По данным ГИБДД по Саратовской области, женщина за рулем легковушки не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с большегрузом.