Происшествия 21 марта 2024, 16:19 Фура врезалась в магазин в Ставропольском крае

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В Железноводске фура протаранила магазин из-за отказавших тормозов. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на УГИБДД по Ставропольскому краю.

Из-за отказавших тормозов водитель фуры не справился с управлением и задел на дороге «Газель». От удара первый грузовик отбросило в сторону, и он влетел в магазин. От полученных травм водитель фуры погиб на месте, еще одного человека с места аварии доставили в больницу.

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