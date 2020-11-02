Фура влетела в трамвай в Челябинске

Фура на полном ходу протаранила трамвай на Копейском шоссе в Челябинске. Пострадал один человек.

Авария произошла вечером 2 ноября. Пострадал 42-летний водитель трамвая, ему разрешили лечиться дома.

«В 23:27 напротив дома № 53 по Копейскому шоссе водитель автомобиля International с полуприцепом, водитель — мужчина 1960 года рождения, на регулируемом перекрестке совершил столкновение с трамваем», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Челябинской области.

Пассажиры трамвая не пострадали. В социальных сетях пишут, что всего в транспортном средстве в момент аварии находились десять человек. Удар пришелся на переднюю часть кабины трамвая, так как водитель успел затормозить. Если бы он не среагировал быстро, машина врезалась бы в середину транспортного средства.

Очевидцы записали видео последствий столкновения. Кадрами из искореженного трамвая поделились и его пассажиры.

На место прибыли сразу четыре кабины скорой помощи, написали в социальных сетях. Также работали правоохранительные органы, которые разбираются в причинах ДТП.