Происшествия 13 апреля 2023, 08:50 Фура влетела в многоэтажку в Златоусте и загорелась Водитель фуры погиб после столкновения с многоэтажкой в Златоусте РИА «Новости»

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Фура с прицепом Scania протаранила жилую многоэтажку в Златоусте. ЧП произошло на улице Зеленой. Водитель большегруза скончался на месте, сообщило Ura.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла в 03:15 (по местному времени). Мужчина, управлявший фурой, по неизвестной пока причине при движении на спуск не справился с управлением и врезался в здание.

После столкновения с многоэтажкой машина загорелась. Представители управляющей компании «Златситисервис» сообщили изданию, что грузовик угодил в кухню и зал квартиры на первом этаже.

По словам директора УК Сергея Белоглазова, среди жильцов никто не пострадал. Но две панели оказались пробиты, плюс в доме нет отопления, так как при ЧП повреждения получил и трубопровод горячего водоснабжения. Остальные коммуникации функционируют, заключил он.