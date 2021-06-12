Фура въехала в машину ГИБДД на трассе в Подмосковье. Погиб полицейский

12 июня водитель фуры Mercedes на 78-м километре трассы М10 врезался в патрульную машину ГИБДД, которая стояла в среднем ряду с включенными проблесковыми маячками. Экипаж приехал оформлять аварию. В результате ДТП погиб полицейский. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Водитель, управляя грузовым автомобилем Mercedes с полуприцепом, двигаясь в сторону Твери, совершил столкновение со стоявшим в среднем ряду с включенными проблесковыми сигналами патрульным автомобилем ДПС ГИБДД, экипаж которого прибыл для оформления ранее случившегося ДТП с участием трех автомобилей», — рассказали в ведомстве.

Один полицейский погиб на месте. Его коллега получил травмы различной степени тяжести, его увезли в больницу. Информации о причине аварии пока нет, сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.