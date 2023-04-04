Происшествия 04 апреля 2023, 00:38 Фура въехала в бетонную автобусную остановку в Ростовской области

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ДТП произошло в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Там фура въехала в бетонную автобусную остановку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные областного ГИБДД.

Ситуация произошла 2 апреля на 31-м километре автодороги «Самбек-Матвеев-Курган». Мужчина за рулем полуприцепа «МАЗ» не предоставил преимущества грузовику Iveco. В результате большегрузы столкнулись. Одна из машин съехала с трассы и врезалась в остановку общественного транспорта. Водители в результате аварии не пострадали.