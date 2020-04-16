Фура упала с моста в Санкт-Петербурге. Момент попал на видео

В Санкт-Петербурге грузовой автомобиль упал с моста в реку. Водителя фуры пока не нашли. На месте работают экстренные службы и полиция.

ДТП произошло утром 16 апреля у Гренадерского моста, сообщил паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Грузовик упал в Большую Невку с Выборгской набережной.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что автомобиль пробил ограждение и рухнул в воду. Как уточнил портал 78.ru, судьба водителя неизвестна. Его ищут.

Место происшествия огородили, полиция выясняет обстоятельства случившегося. Доставать фуру будут краном, который уже пригнали на набережную.