16 апреля 2020, 08:13
Фура упала с моста в Санкт-Петербурге. Момент попал на видео
В Санкт-Петербурге грузовой автомобиль упал с моста в реку. Водителя фуры пока не нашли. На месте работают экстренные службы и полиция.
ДТП произошло утром 16 апреля у Гренадерского моста, сообщил паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Грузовик упал в Большую Невку с Выборгской набережной.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что автомобиль пробил ограждение и рухнул в воду. Как уточнил портал 78.ru, судьба водителя неизвестна. Его ищут.
Место происшествия огородили, полиция выясняет обстоятельства случившегося. Доставать фуру будут краном, который уже пригнали на набережную.