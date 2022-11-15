Происшествия 15 ноября 2022, 20:54 Фура упала с моста в Раменском и загорелась Грузовой автомобиль вылетел с моста в Раменском на 6 км ЦКАД и загорелся на дороге

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В Раменском произошло ДТП, фура вылетела с моста и рухнула на дорогу. От удара автомобиль загорелся. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Дорожно-транспортное происшествие произошло на шестом километре ЦКАД, в районе съезда на Егорьевское шоссе. На месте аварии работают спасатели.

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Также к рухнувшему большегрузу прибыли медики и сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших не поступало.

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В Подмосковье синоптики прогнозируют снегопады, общественный транспорт подготовили к работе в зимних условиях. Об этом сообщили в пресс-службе Мострансавто. Диспетчерский состав переведен в режим повышенной готовности, организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами.

Рано утром 15 ноября на юге Москвы рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Mazda. Пострадали три человека, в том числе пассажир маршрутки. Дорогу на месте ДТП полностью перекрыли. Заторы появились не только на самом Коломенском проезде, но и на соседних дорогах, в том числе, проспекте Андропова и Варшавском шоссе.