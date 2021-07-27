Фура столкнулась с пассажирским автобусом в Кемеровской области

В Кузбассе произошла авария с участием автобуса и грузовика DAF. Об этом сообщил сайт VSE42.Ru со ссылкой на региональное управление МВД.

«Дни.ру» рассказали, что ДТП случилось на трассе Кемерово — Анжеро-Судженск. Столкнулись пассажирский «КамАЗ» и грузовое авто. В результате травмы получил водитель автобуса. Его отвезли в больницу. Из шести пассажиров, находившихся в салоне, никто не пострадал. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.