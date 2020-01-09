09 января 2020, 19:53
Фура столкнулась с легковушкой в Пензенской области. Один человек погиб
В Пензенской области зафиксировано ДТП с участием фуры Daf и иномарки Hyundai Getz, передает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
По данным информагентства, авария произошла в Кузнецке на 755-м километре трассы М-5 «Урал». В результате столкновения погиб 57-летний пассажир легкового авто, а 44-летний водитель получил травмы. Медики отпустили его домой, оказав необходимую помощь на месте ЧП. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.