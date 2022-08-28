Фура столкнулась с легковушкой в Канаде, 15 человек получили травмы

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в городе Брэмптон, канадской провинции Онтарио. В результате инцидента погиб один человек, еще 15 получили травмы различной степени тяжести, сообщил портал City News.

«Женщина погибла, еще 15 человек получили ранения в результате ДТП с участием нескольких автомобилей в Брэмптоне», — говорится в сообщении.

ДТП произошло на перекресте, обстоятельства случившегося выясняются. Пострадавших срочно госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Водителю фуры предъявили обвинения в опасном вождении.

Ранее в турецкой Сакарье пассажирский автобус попал в аварию. Травмы различной степени тяжести получили 25 человек, их доставили в больницу.