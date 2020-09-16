Фура столкнулась с легковушкой на Ярославском шоссе. Фото

Иномарка столкнулась с грузовиком на Ярославском шоссе. Из-за аварии, уверяют в Сети, собралась пробка. Пострадавших в ДТП нет. Движение по двум полосам ограничили.

Два транспортных средства врезались друг в друга рано утром 16 сентября, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

«На 20-м километре, дорога Холмогоры, направление — в Москву», — уточнили в ведомстве.

Известно, что легковой автомобиль KIA столкнулся с грузовым рефрижератором, двигавшемся в попутном направлении.

В аварии никто не пострадал. Причины дорожно-транспортного происшествия в полиции не уточнили.

Движение на шоссе сейчас осуществляется по четырем полосам. По двум полосам машины не едут из-за перевернутого грузовика. В Telegram-канале «ДТП и ЧП. Москва и МО» заметили, что из-за столкновения образовалась большая пробка.

На кузбасской трассе патрульная машина ГИБДД врезалась в пассажирский автобус. В результате аварии в больницу с травмами средней тяжести попал полицейский. Еще один человек отказался от помощи медиков.