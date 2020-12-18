Фура столкнулась с грузовиком в Пензе

По данным очевидцев, в результате аварии образовалась пробка. Официальной информации о произошедшем пока нет. Также неизвестно, есть ли пострадавшие.

Ранее произошла серьезная авария в Китае. Большая стальная пластина, которая лежала в кузове, резко вылетела вперед и полностью снесла кабину этой же машины.