18 декабря 2020, 17:21
Фура столкнулась с грузовиком в Пензе
Грузовик и фура столкнулись в Пензе на трассе М-5 «Урал». Обе машины сильно разбиты. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на соцсети.
По данным очевидцев, в результате аварии образовалась пробка. Официальной информации о произошедшем пока нет. Также неизвестно, есть ли пострадавшие.
Ранее произошла серьезная авария в Китае. Большая стальная пластина, которая лежала в кузове, резко вылетела вперед и полностью снесла кабину этой же машины.