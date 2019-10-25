  • Фура снесла иномарку на Московском проспекте в Санкт-Петербурге

    25 октября 2019, 20:28

    Ирина Нагайникова

    Фура врезалась в легковушку рядом с Московскими воротами в Санкт-Петербурге. Пострадавших нет, в районе ДТП образовалась пробка, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на соцсети.

    25 октября днем в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о ДТП на Московском проспекте.

    Свидетели рассказали, что фура попыталась «срезать угол» и задела попавшую в слепую зону иномарку.

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    По предварительным данным, никто не пострадал. Однако движение на участке затруднено.

    В комментариях к публикации пользователи выразили недоумение, как фура оказалась на Московском проспекте. Некоторые предположили, что водитель не знал дорогу и ехал по навигатору.