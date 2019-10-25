Фура снесла иномарку на Московском проспекте в Санкт-Петербурге

25 октября днем в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о ДТП на Московском проспекте.

Свидетели рассказали, что фура попыталась «срезать угол» и задела попавшую в слепую зону иномарку.

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По предварительным данным, никто не пострадал. Однако движение на участке затруднено.

В комментариях к публикации пользователи выразили недоумение, как фура оказалась на Московском проспекте. Некоторые предположили, что водитель не знал дорогу и ехал по навигатору.