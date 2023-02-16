Происшествия 16 февраля 2023, 12:35 Фура снесла более семи машин на трассе в Минеральных Водах ГИБДД: предварительной причиной массовой аварии с фурой в Ставрополье стал отказ тормозов Пресс-служба МВД

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Проезжавший по автодороге «Кавказ» в Минеральных Водах водитель фуры врезался в семь двигавшихся впереди автомобилей. По предварительным данным, с места аварии в больницу увезли двух пострадавших. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края.

В качестве вероятной причины массовой аварии рассматривают отказ тормозов у большегрузной машины.

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«На 347-м километре автодороги „Кавказ“ водитель фуры не справился с управлением и наехал на двигавшиеся впереди автомобили (количество уточняется, более семи единиц)», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

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Для выяснения всех обстоятельств происшествия на место прибыли наряды ДПС. Водителей предупредили, что движение в сторону Пятигорска ограничили. Участникам дорожного движения посоветовали выбирать альтернативные маршруты через федеральную трассу Минеральные Воды — Кисловодск.