Фура сгорела дотла на М-5 после столкновения с бензовозом

Бензовоз столкнулся с грузовым автомобилем на трассе М-5 в Челябинской области. В результате аварии фура практически полностью выгорела.

ДТП произошло в ночь на 2 декабря, около 02:00, недалеко от поселка Тимирязевский, сообщил портал «Челябинск Онлайн».

«Произошло попутное столкновение бензовоза КамАЗ и фуры Mercedes», — уточнила пресс-секретарь АО «УралАвтодор» Таисия Курбатова.

Источник фото: «ВКонтакте»

Траур по погибшим в ДТП 19 россиянам объявлен в Забайкалье Подробнее

По ее словам, водитель грузового автомобиля, который ехал в сторону Челябинска, остановился на дороге и включил аварийный сигнал. В фуру врезался ехавший сзади бензовоз, поскольку управлявший им человек отвлекся.

Грузовик охватило пламя. Он сгорел. Пострадавших в аварии нет.

Источник фото: «ВКонтакте»

Движение автотранспорта на участке ДТП восстановлено. Поврежденные транспортные средства с проезжей части убрали.