  • Фура сгорела дотла на М-5 после столкновения с бензовозом

    02 декабря 2019, 08:18

    Александра Ломейко

    Бензовоз столкнулся с грузовым автомобилем на трассе М-5 в Челябинской области. В результате аварии фура практически полностью выгорела.

    ДТП произошло в ночь на 2 декабря, около 02:00, недалеко от поселка Тимирязевский, сообщил портал «Челябинск Онлайн».

    «Произошло попутное столкновение бензовоза КамАЗ и фуры Mercedes», — уточнила пресс-секретарь АО «УралАвтодор» Таисия Курбатова.

    Фура сгорела дотла на М-5 после столкновения с бензовозом | Изображение 1
    Источник фото: «ВКонтакте»

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    По ее словам, водитель грузового автомобиля, который ехал в сторону Челябинска, остановился на дороге и включил аварийный сигнал. В фуру врезался ехавший сзади бензовоз, поскольку управлявший им человек отвлекся.

    Грузовик охватило пламя. Он сгорел. Пострадавших в аварии нет.

    Фура сгорела дотла на М-5 после столкновения с бензовозом | Изображение 2
    Источник фото: «ВКонтакте»

    Движение автотранспорта на участке ДТП восстановлено. Поврежденные транспортные средства с проезжей части убрали.