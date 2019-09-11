Фура сбила женщину-пешехода на КАД
Водитель грузовика марки Iveco наехал на 40-летнюю женщину, которая перебегала через кольцевую автомобильную дорог (КАД) в Санкт-Петербурге. Очевидцы рассказали, что пострадавшая шла вдоль трассы. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Согласно предварительным данным, фура ехала по второй полосе движения, когда сбила перебегавшую дорогу женщину. В результате ДТП 40-летнюю пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.
Очевидцы рассказали, что грузовик сложило пополам. На место ДТП прилетал вертолет, который и доставил пешехода в больницу. Также, по словам свидетелей, пострадавшая во время наезда шла вдоль трассы, а не перебегала ее.