Фура сбила женщину-пешехода на КАД

Согласно предварительным данным, фура ехала по второй полосе движения, когда сбила перебегавшую дорогу женщину. В результате ДТП 40-летнюю пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами.

Очевидцы рассказали, что грузовик сложило пополам. На место ДТП прилетал вертолет, который и доставил пешехода в больницу. Также, по словам свидетелей, пострадавшая во время наезда шла вдоль трассы, а не перебегала ее.