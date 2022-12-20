Происшествия 20 декабря 2022, 14:42 Фура сбила мужчину на КАД в Петербурге

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Утром 19 декабря на КАД в Петербурге произошла смертельная авария. Под колеса фуры попал 25-летний мужчина. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

По предварительной информации, за рулем грузовика находился 53-летний мигрант из Белоруссии, написали «Невские новости».

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Молодой человек в темное время суток пытался перебежать дорогу, но угодил под колеса большегруза. Он скончался на месте аварии до приезда медиков.

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