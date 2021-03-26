Фура с тоннами лука перегородила въезд в СНТ в Подмосковье. Ее разгрузит мультилифт

Мультилифт пригонят в СНТ «Московский ветеран», чтобы разгрузить фуру с пятью тоннами лука. Большегруз перегородил центральную улицу в деревне Алачково Чеховского городского округа, и теперь местные жители не могут добраться до города.

Фура перегородила движение в деревне три дня назад. Администрация предоставила трактор, но вытянуть грузовик не получилось.

Из-за этого одни местные жители не могут нормально добраться до дома. Другие же, чьи машины стояли припаркованными на стоянке до прибытия фуры, превратились в пешеходов.

«Сейчас совместно с региональным оператором МСК-НТ прорабатывается вопрос предоставления мультилифта для оперативного решения вопроса. Ситуация находится под контролем. Администрация оказывает всяческое содействие и обязательно найдет способ решения проблемы», — сообщили «360» в администрации городского округа.

Последние дни водитель живет в фуре, сам он из Казахстана, написал «Чехов Вид».

Ранее фура потеряла цистерны из-за путепровода под Санкт-Петербургом. Водитель не рассчитал габариты машины.