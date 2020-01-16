Фура с сыром исчезла по пути из Санкт-Петербурга в Великий Новгород

Заявитель рассказал, что ранним утром 14 января водитель, который был нанят через интернет, забрал груз (20 паллет сыра) и отправился в путь. К девяти утра он уже не выходил на связь. По данным пункта назначения, фура до него не доехала.

Правоохранительные органы начали расследование.