16 января 2020, 12:18
Фура с сыром исчезла по пути из Санкт-Петербурга в Великий Новгород
15 января транспортная компания заявила в полицию о пропаже фуры с сыром, которая направлялась из Санкт-Петербурга в Великий Новгород. Об этом сообщило ИА «Невские Новости».
Заявитель рассказал, что ранним утром 14 января водитель, который был нанят через интернет, забрал груз (20 паллет сыра) и отправился в путь. К девяти утра он уже не выходил на связь. По данным пункта назначения, фура до него не доехала.
Правоохранительные органы начали расследование.