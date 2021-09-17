Фура с шампанским перевернулась в Подмосковье

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на трассе «А-107» в Подмосковье. В итоге фура перевернулась. В ней перевозили шампанское «Абрау-Дюрсо». Один человек пострадал.

ДТП произошло 16 сентября на 146-м километре автодороги «А-107» в городском округе Раменский. Там столкнулись грузовой автомобиль с полуприцепом и автомобиль Infiniti. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

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«В результате ДТП пострадал водитель Infiniti, а также поврежден груз в грузовом автомобиле», — заявили в ведомстве.

В МВД проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.