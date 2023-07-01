Происшествия 01 июля 2023, 12:46 Фура с нектаринами перевернулась на трассе М-4 «Дон» Полосу на трассе М-4 «Дон» перекрыли из-за перевернувшейся фуры с нектаринами Соцсети

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Утром 1 июля на трассе М-4 «Дон» недалеко от Горячего Ключа случилось ДТП с участием фуры, перевозившей нектарины. Грузовик перевернулся, и фрукты рассыпались по проезжей части. Из-за аварии пришлось перекрыть движение на одной из полос, сообщили в пресс-службе МВД по Краснодарскому краю.

На место происшествия прибыли полицейские. По предварительной информации, во время движения у грузовика лопнуло колесо, и 51-летний водитель не смог удержать фуру. В результате ДТП никто не пострадал.

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В декабре в Челябинской области перевозившая мандарины фура врезалась в стоящий КамАЗ. От удара фрукты разлетелись по всей трассе, никто из участников ДТП не пострадал. В полиции рассказали, что виновником оказался водитель длинномера — он не соблюдал дистанцию, поэтому и совершил столкновение. Мужчине выписали штраф, который оказался для него 12-м в течение года.

Ранее в Красноярском крае опрокинулся грузовик с овощами и фруктами. В Сети появились кадры с места происшествия. О возможных пострадавших ничего неизвестно.