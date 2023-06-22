Происшествия 22 июня 2023, 17:31 Фура с молоком перевернулась в Башкирии

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ДТП произошло на трассе М-5 перед Чишминской развязкой в сторону Уфы (Республика Башкортостан). Там опрокинулась фура, которая перевозила молоко. Об этом сообщил mkset.ru.

Видео было снято на автомобильный регистратор. На нем фура накренилась у обочины. Из нее вылилось молоко. Также на ролик попал автомобиль скорой помощи, а также группа мужчин, которые наблюдали за случившемся. По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет.