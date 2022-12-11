Происшествия 11 декабря 2022, 18:22 Фура с мандаринами перевернулась под Челябинском МВД: фура с мандаринами на трассе М-5 перевернулась при столкновении со стоящим КамАЗом

Читать 360tv в

Перевозящая мандарины фура Volvo перевернулась в Челябинской области, столкнувшись с остановившимся из-за неисправности КамАЗом. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, перевозящий фрукты водитель не выдержал безопасную дистанцию.

Реклама

Пользователи социальных сетей опубликовали видео с места аварии. На кадрах можно увидеть, что мандарины разлетелись по всей трассе. Перевозящая их фура осталась лежать на боку.

В пресс-службе МВД уточнили, что столкновение произошло на 1838-м километре автодороги М-5 «Урал».

В результате происшествия никто не пострадал. Водителя Volvo привлекли к административной ответственности за превышение скорости. Для него это оказалось 12-м нарушением за год.

Движение по трассе в сторону Челябинска уже восстановили. На участке, ведущем в Москву, сбор мандаринов и ликвидация последствий дорожно-транспортного происшествия еще продолжаются.