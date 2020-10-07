Фура с косметикой перевернулась и перекрыла дорогу в Ногинске. Видео

В подмосковном Ногинске произошла авария с участием грузовика. Большегруз упал на бок и перекрыл часть дороги. Причина случившегося выясняется.

«Произошло опрокидывание большегруза с полуприцепом. В результате движение в сторону области ограничено. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили в «360» в пресс-службе МВД Московской области.

Сейчас на месте работают дорожные службы и сотрудники полиции. Детали случившегося выясняются. О состоянии водителя также пока ничего неизвестно.

В распоряжении «360» попали кадры с места происшествия. Судя по снимкам, грузовик перевозил косметику. Возле прицепа собрался народ. И на трассе образовалась пробка.

Ранее в Подмосковье с участием грузовиков произошла крупная авария. Фуры раздавили легковушку на 57-м километре трассы «Урал» в Раменском районе. В результате две пассажирки иномарки скончались от полученных травм.